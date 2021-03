Bpost redresse la tête | Asit suspendue | Avis de broker sur Picanol et Tessenderlo (+Briefing)

Solvay (+1,1%) est en tête des hausses suivie par AB InBev (+1%) et Ageas (+0,8%).

Galagagos et Barco sont lanternes rouges avec un recul de 1,5%.

Hors Bel 20, bpost grimpe de 3,2%. Un broker estime que la chute récente de l’action était exagérée. Bekaert avance de 3,2% et EVS de 1,5%.

Roularta (-2,7%), Celyad (-2,6%) et Deceuninck (-2%) sont à la traîne.

Le briefing actions belges

>Un consortium autour d’Emeram et la Gimv vont soutenir la plateforme allemande d’apprentissage en ligne, sofatutor, dans sa prochaine phase de croissance. Le communiqué.

>La Gimv a acquis une participation majoritaire dans Verkley, une entreprise spécialisée dans la construction et l’entretien de câbles et de pipelines pour l’énergie et l’eau. Le communiqué.