Bpost retrouve du cachet, Engie sous pression (+Briefing actions)

Les Bourses européennes ont entamé la semaine sur une note négative, les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine pesant sur la tendance.

• La tendance

A Bruxelles, le Bel 20 reculait de 0,20% vers 9h15, l’indice des valeurs cotées en continu évoluant dans le même sens et avec une ampleur similaire.

Engie qui a annoncé le report du redémarrage du réacteur Tihange 3 est lanterne rouge (-2,1%). Elle est suivie par Galapagos (-0,8%) et Cofinimmo (-0,6%).

Hors Bel 20, ThromboGenics s’adjuge 3,5%. On pointera encore les belles prestations de Quest for Growth (+1,3%) et de Biocartis (+1,3%).