Bpost retrouve du cachet, avis de brokers sur Proximus et Telenet (+Briefing)

• La tendance

Les principales Bourses européennes sont orientées à la baisse ce mercredi matin, pénalisées par des prises de bénéfices avant les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine et alors que le retour des tensions commerciales dans l'actualité décourage les prises de risque.

Après sa belle tenue lors des dernières séances, Aperam fait l’objet de prises de bénéfices (-1,5%) et se retrouve lanterne rouge. Argenx et Solvay cèdent 0,7%. AB InBev qui a remodelé son conseil d’administration recule de 0,4%. WDP (+0,6%) et Telenet (+0,2%) sont en tête des hausses.