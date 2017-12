Bpost sous la pression de son coupon (+Briefing actions)

Le Bel 20 et les principaux indices européens progressent en mode mineur ce jeudi matin, les tensions géopolitiques incitant à la prudence.

• La tendance

Les marchés européens ont ouvert en très légère hausse ce jeudi matin, les tensions géopolitiques en Israël et dans la péninsule coréenne limitant les gains. L’euro est stable face au dollar.

A Bruxelles, le Bel 20 progressait de 0,11% vers 9h15. L’indice des valeurs cotées en continu faisait, pour sa part, du surplace.

Au sein du Bel 20, bpost recule de 3,7%. L’action cote ex-acompte sur dividende de 1,06 euro brut. Bekaert se replie de 0,67%. En tête des hausses, on retrouve KBC (+0,8%) suivie par Umicore (+0,7%) et Ontex (+0,56%).

Hors Bel 20, Biocartis grimpe de 6% après avoir perdu plus de 6% mercredi. Dans le même compartiment, on notera les gains de 2,2% d’Argenx et de 1,8% de Celyad. Mithra qui a annoncé le cession de sa filiale française se contracte de 0,38%. Parmi les baisses, on remarquera le net repli d’Euronav (-4,6%) et les reculs de Bone Therapeutics (-2%) et de MDxHealth (-1,5%).

→ Le suivi des marchés en direct

• Le briefing actions

>Bpost cote ex-dividende intérimaire de 1,06 euro brut.

>Engie : Deutsche Bank a relevé son objectif de cours à 15,5 euros contre 15 euros avant.

>Mithra s'est séparé de sa filiale française. Les détails financiers des accords n’ont pas été divulgués. Mithra assure poursuivre son objectif de se concentrer sur le contraceptif Estelle et le traitement pour la ménopause Donesta. Notre article.

>Le 12 décembre prochain, Ablynx organisera un webcast avec la presse pour discuter de données importantes d’analyses additionnelles de la phase III de l’essai "Hercules" qui seront présentées, le même jour, lors du congrès annuel de la société américaine d’hématologie à Atlanta. Le communiqué.

>Cet après-midi, se tient une assemblée générale extraordinaire de Dexia. A l'ordre du jour: la conversion des actions préférentielles que détiennent l’Etat Belge et l’Etat français en actions ordinaires. Une mesure nécessaire à l'approche de l'entrée en vigueur de Bâle III. Autre échéance de l'enseigne: 2021. A cette date, les garanties d'État devront être rediscutées. Notre article.

>Asit Biotech tient ce jour une assemblée extraordinaire portant sur une augmentation de capital assortie de warrants. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle AGE se tiendra le 27 décembre. Le communiqué.

>A tenir à l’œil ce jeudi. Belgique. Résultats trimestriels de Brederode après Bourse.