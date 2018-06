Bpost sous son cours d'introduction en Bourse

Le titre bpost est descendu ce vendredi sous 14,50 euros en séance. Depuis son sommet atteint le 21 février de cette année, à 28,28 euros, le cours de l’action n’a cessé de chuter et a perdu quasiment la moitié de sa valeur. Les investisseurs s’inquiètent depuis la publication des résultats du quatrième trimestre de bpost en mars, où la société avait constaté une baisse significative de ses volumes de courrier, plus marquée que prévu par les analystes. Le groupe avait alors lancé un avertissement sur ses résultats en 2018. Au début du mois de mai, bpost a de nouveau déçu les investisseurs en indiquant un résultat d’exploitation plus faible qu’à son dernier exercice fiscal. La société avait à nouveau indiqué que son bénéfice avant taxes, intérêts et amortissement normalisé 2018, se situerait "au plus bas" des prévisions initiales en raison notamment de la baisse des volumes de courrier. "Nous changeons l’organisation pour mettre l’accent sur les trois principaux défis de l’entreprise: la baisse du volume du courrier, la croissance des paquets et Radial", avait alors affirmé Koen Van Gerven, le patron de bpost dans un communiqué.