Brederode se profile en champion dans son secteur

Le marché l’avait bien flairé

Dividendes et perspectives

L’évolution des affaires dans la seconde partie de l’exercice sera bien entendu déterminante pour l’attribution des dividendes. Comment les dirigeants imaginent-ils la suite des choses? La prudence comme chez Bois Sauvage, voire la difficulté d’établir des prévisions, l’emportent. Chez Brederode, on ose penser que "sauf événement négatif majeur, les perspectives pour l’exercice en cours sont favorables". Du côté de Sofina, où l’on rappelle que les résultats du semestre écoulé ne préjugent en rien ceux à venir, "les incertitudes des marchés financiers et boursiers empêchent de donner aujourd’hui une estimation des résultats de l’exercice 2019". GBL cite pour sa part trois facteurs de risque: la situation géopolitique, entre autres au Moyen-Orient, les incertitudes découlant du Brexit et le dossier de la guerre commerciale sino-américaine. "Un environnement complexe et incertain" mais qui, sur les marchés, "peut être source d’opportunités d’investissement".