Bruxelles commence 2018 sur une note stable (+Briefing actions)

La Bourse de Bruxelles a commencé l’année 2018 sur une note stable. La banque KBC a annoncé une petite acquisition. KKO International, grand perdant de 2017, a signé la plus forte hausse.

• La tendance

Après une ouverture en tête des indices européens (+0,31%), le Bel 20 s’est enfoncé dans le rouge ce mardi. L’indice bruxellois a perdu jusqu’à 0,51% avant de clôturer sur une progression de 0,04% à 3.979,53 points. En haut du classement, Aperam a bondi de 2,34% à 43,93 euros. Telenet a grimpé de 1,39% à 58,90 euros, UCB de 1,06% à 66,88 euros, Umicore de 0,63% à 39,70 euros et Ontex de 0,45% à 27,70 euros.

Le titre KBC a par contre lâché 0,15% à 71 euros. Le bancassureur a annoncé vendredi avoir conclu un accord avec MetLife pour lui racheter sa participation restante de 40% dans UBB-MetLife Life Insurance Company. L’opération, qui sera finalisée au deuxième trimestre 2018, n’aura aucun impact financier matériel. "Cette transaction semble très logique après l'acquisition d'UBB. Elle permettra à KBC de poursuivre sa stratégie d'assurance bancaire en Bulgarie. Elle est cependant trop petite pour déclencher des changements dans nos estimations", a commenté Bart Jooris de la banque Degroof Petercam. L’analyste a ainsi réitéré sa recommandation à "accumuler", avec un objectif de cours fixé à 79 euros. Soit un potentiel de hausse de 11,09%.

Le groupe de distribution Colruyt (+0,16% à 43,43 euros) a annoncé avoir racheté 48.300 actions propres la semaine dernière, pour un prix moyen de 43,41 euros l’unité. Ce qui représente un montant total de 2,09 millions d’euros. Colruyt a ainsi racheté 3.340.506 actions propres à ce jour, pour un total de 147,5 millions d’euros, dans le cadre d’un programme limité à 350 millions maximum.

Ahold Delhaize (+0,08% à 18,35 euros) a de son côté finalisé son programme de rachat d’actions d’un milliard d’euros. Et comme annoncé le 8 novembre dernier, le groupe de distribution en a lancé un nouveau pour un montant total de 2 milliards d’euros. Lire notre article

Sur le marché élargi, on notera la nette performance de KKO International (+9,86% à 0,76 euro), qui est l’un des grands perdants de 2017. Le titre a effacé environ deux tiers de leur valeur en Bourse l’année dernière. Mais le producteur de cacao a récemment fait état d’un démarrage de la campagne 2017-2018 encourageant.

• Le briefing

>KBC rachète la participation restante de 40% de Metlife dans UBB-MetLife Life Insurance Company AD, une joint-venture d’assurance entre UBB et MetLife. Plus tôt dans l’année, dans la cadre de l’acquisition par KBC d’UBB et d’Interlease, KBC avait acquis 60% d’UBB-MetLife. Le communiqué.

>Marshall Wace a accru sa position vendeuse sur Umicore passant de 0,70% du capital à 0,80% à la date du 28 décembre.

>Ahold Delhaize a acquis, la semaine dernière, 577.666 actions propres au prix unitaire moyen de 18,38 euros.

>Ahold Delhaize lance ce mardi son nouveau programme de rachat d’actions propres portant sur 2 milliards d’euros. Il devrait s’achever avant la fin de 2018.

>Capital Fund Management a déclaré détenir, à la date du 28 décembre, une position vendeuse représentant 0,50% du capital d’IBA.

>Ablynx : JP Morgan a relevé son objectif de cours à 26 euros contre 21 euros avant. La recommandation reste à "surpondérer".

>A tenir à l’œil ce mardi. Zone euro. Indicateur PMI de l’industrie décembre à 10h. Japon. La Bourse de Tokyo est fermée.