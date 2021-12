Bruxelles fait cavalier seul | Un "shorteur" cible Barco | Fin de l'entracte chez Kinepolis (+Briefing)

La prudence est le mot d'ordre, ce mercredi matin, sur les marchés européens après la clôture mitigée de Wall Street et les reculs des bourses en Asie.

Les principales bourses européennes ont ouvert autour de leur point d’équilibre, ce mercredi matin, la clôture mitigée de Wall Street et les reculs des places asiatiques incitant les investisseurs à marquer une pause.

Bruxelles fait exception avec un Bel 20 en hausse de 0,23% vers 9h10 et un indice des valeurs cotées en continu qui suit le mouvement (+0,19%).

WDP, Ageas et argenx soutiennent l’indice de référence avec des gains de 0,7%. AvH progresse de 0,6% et AB InBev de 0,4%.

Hors Bel 20, Kinepolis bondit de 5,6% après l’annonce d’une marche arrière du Codeco. Nyrstar grimpe de 4% et Atenor , qui a bouclé une vente en Roumanie, progresse de 3,6%.

Dans le bas du tableau, pointons la présence de Texaf (-2,1%), de Biotalys (-1,1%) et d’ Orange Belgium (-0,8%).

Briefing actions belges

>Atenor a bouclé la vente du projet Dacia One en Roumanie au groupe Paval Holding. Cette vente a un impact net positif sur la trésorerie de l’ordre de 50 millions d’euros et apporte une contribution positive au second semestre 2021, précise la société. Le communiqué.