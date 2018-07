Bruxelles résiste grâce à Bpost (+ Briefing)

• La tendance

• Le briefing actions belges

→ Bekaert - La banque française AlphaValue a réduit son conseil pour Bekaert d'acheter à accumuler. L'objectif de cours est réduit nettement à 29,90 euros contre 42,40 euros. Kepler Cheuvreux a abaissé pour sa part son objectif de cours à 24 euros contre 33. Le conseil reste à "conserver".



→ MDxHealth - L'utilisation du test ConfirmMDx pour la détection du cancer de la prostate a été étendu aux Etats-Unis, dans le cadre de l'assurance Medicare.



→ Proximus /Telenet - Le gouvernement flamand a conclu un accord avec Proximus et Telenet concernant le réseau digital ultrarapide du futur.



→ Telenet - JPMorgan a réduit son objectif sur Telenet de 69 à 47 euros, et le conseil de "surpondérer" à "neutre".



→ Nyrstar - L'analyste Wim Hoste de KBC Securities a réduit son conseil sur Nyrstar à "conserver" contre "accumuler". L'objectif de cours est de 5 euros contre 7,50 euros avant. "Compte tenu d'un bilan fragile et de la dynamique moins favorable des résultats qu'espéré (suite à la baisse des prix du zinc) nous avons décidé de réduire notre rating d'accumuler à conserver et d'abaisser notre objectif de cours de 7,5 euros à 5 euros", précise Wim Hoste.



→ RealDolmen - Suite à la réouverture obligatoire de l’OPA lancée par GFI Informatique sur Realdolmen, Gfi Informatique détient à présent 95,75% des actions de Realdolmen. Gfi Informatique va donc lancer une offre de reprise (squeeze-out) qui débutera lundi, le 23 juillet 2018, et prendra fin le 10 août 2018.



→ Thrombogenics - Vendredi matin, KBC Securities a réduit sa recommandation sur le titre à "conserver", contre "accumuler" auparavant, tout en portant son objectif de cours de 5 à 6 euros. "Depuis juin 2018, nous avons observé une forte hausse du prix de l'action ThromboGenics qui n'est pas en ligne avec notre modèle d'évaluation "sum of the parts", indique les analystes de KBC Securities.