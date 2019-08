Buffett a manqué d'assurances mais a de quoi investir

Berkshire Hathaway , le holding du milliardaire américain Warren Buffett, a passé un trimestre compliqué mais sa trésorerie est plus abondante que jamais. D'après les chiffres publiés samedi, le résultat opérationnel du groupe a diminué, en grande partie à cause d'une chute de 63% des revenus dans les assurances.

Le holding de Warren Buffett a vendu 1 milliard de dollars d'actions de plus qu'il n'en a acheté, du jamais vu depuis fin 2017.

La filiale de réassurance de Berkshire a subi une perte avant impôt et l'assureur auto Geico a souffert d'une hausse du montant moyen des sinistres. Le bénéfice net du holding a néanmoins augmenté, en grande partie grâce aux plus-values de son portefeuille d'investissement de 200 milliards de dollars , où l'on trouve notamment des participations dans Apple ou encore Bank of America .

Trésorerie record

Au deuxième trimestre, Berkshire vendu des actions pour 1 milliard de dollars de plus qu'il n'en a acheté. Il s'agit de sa vente nette la plus élevée depuis la fin 2017, selon l'agence Bloomberg. La trésorerie du holding a atteint un record de 122 milliards de dollars. Alors que les valorisations des actions sont très élevées, Buffett ne semble plus trouver de bonnes affaires où investir en ce moment...