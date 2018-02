Buffett impatient d'investir plus de 100 milliards de dollars

Ce n’est pas la lettre la plus optimiste que Warren Buffett, 87 ans, vient de faire parvenir à ses actionnaires. Et pour cause, 2017 n’a guère été brillant sur le plan opérationnel.

Septième plus importante capitalisation au monde, Berkshire Hathaway, présidée par le célébrissime Warren Buffett, se classe inlassablement parmi les plus grands champions. Il affiche une valeur boursière de 500 milliards de dollars à Wall Street. De plus, il n’y a sur notre planète que six sociétés à réaliser des ventes supérieures à celles du holding basé à Omaha, et deux à peine (BAT et Apple, dans l’ordre) à enregistrer un résultat net plus élevé.

Warren Buffett arrivera-t-il à au moins se maintenir à ce niveau d’ici la fin de cette année? Il va immanquablement lui falloir faire preuve d’imagination pour qu’il en soit ainsi. C’est une des leçons majeures qui se dégage de la traditionnelle lettre que celui que l’on surnomme l’oracle d’Omaha adresse à ses actionnaires, chaque année à la fin du mois de février.

Au quatrième trimestre de 2017, ses profits ont été près de 5 fois supérieurs à ceux engrangés durant la période correspondante de 2016, pour atteindre 32,55 milliards de dollars. Pour l’ensemble de 2017, ils totalisent un montant record de 44,94 milliards de dollars.

"Une large part de nos profits ne vient pas de quoi que ce soit que nous ayons réalisé". Warren Buffett CEO de Berkshire Hathaway

Warren Buffett ne s’en félicite pas pour autant. "C’est à l’abaissement du taux d’imposition adopté par le Congrès américain à la fin de l’année passée que Berkshire Hathaway doit cette performance", reconnaît-il. "Une large part de nos profits ne vient pas de quoi que ce soit que nous ayons réalisé".

Cette réforme à permis de gonfler sa trésorerie de 29,11 milliards de dollars. Les affaires en elles-mêmes n’ont par contre guère été vraiment florissantes. Au niveau opérationnel, suite principalement à une activité difficile dans le segment "assurance" de son portefeuille en raison des ouragans, Berkshire Hathaway a en effet vu ses profits reculer de 24% dans les 3 derniers mois de 2017 (-18% sur l’ensemble de l’exercice).

Buffett frustré

Comme l’indique Tara Lachapelle, éditorialiste chez Bloomberg, l’on peut comprendre le ton général de la lettre qui trahissait une certaine frustration dans le chef de Buffett. D’autant que pour ne pas répéter ce résultat décevant cette année, Warren Buffett a conscience qu’il est nécessaire pour sa holding de faire des emplettes. "Berkshire Hathaway a besoin de faire une ou plusieurs grosses acquisitions pour augmenter les bénéfices". Le groupe en a les moyens. Il dispose d’une cagnotte de 116 milliards de dollars. En partie en cash. En partie en bons du Trésor US de court terme qui ne rapportent, dit Buffett, "qu’une misère".

SUCCESSION: VAN DAMME CHEZ KRAFT HEINZ Le groupe Kraft Heinz a désigné Alexandre Van Damme pour succéder à Warren Buffett comme membre du conseil d’administration du groupe. "Nous sommes fiers d'accueillir l'expertise et la vision d'Alexandre au sein de Kraft Heinz. Nous croyons en son expérience de management et son leadership de qualité au sein de ce conseil et de la gestion de la société dans son ensemble", a indiqué Kraft Heinz.

Sur le plan justement des acquisitions, Warren Buffett ne cache pas non plus sa frustration. Il a échoué à rapprocher Unilever de Kraft Heinz, dont il détient 26,7% du capital. Et son offre pour acquérir l’entreprise publique Oncor au Texas n’a pas été retenue. Les opportunités sont rares et "les prix sont chers", justifie-t-il.

Selon des données fournies par Bloomberg, les acquéreurs ont en moyenne payé 12 fois l’ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements) en 2017. Ce multiple n’était que de 8,9 en 2013.

Acheteur net d’actions

Autre élément de frustration pour Warren Buffett, la valeur comptable par action de la société a moins progressé que l’indice S&P 500 en 2017. La première est montée de 13% à 211.750 dollars fin décembre. Le second est monté de 19,42%. Quant à l’action du groupe d’investissement, elle a malgré tout gagné 21,92% à 297.600 dollars. Ce lundi à Wall Street, elle a ouvert en hausse de 2,4% à 311.400 dollars.

On ne peut manquer de souligner que la sous-performance de la valeur comptable de la société par rapport à l’indice boursier conforte l’idée largement répandue selon laquelle Warren Buffett se débrouille beaucoup mieux lorsque les marchés sont en baisse. Outre la faiblesse des affaires du côté de l’assurance, le recul de 11% de l’action Kraft Heinz l’an dernier et l’échec de son investissement dans le capital d’IBM, entre autres, n’ont pas suffi à compenser la plus-value latente de plus de 75 milliards réalisée sur sa participation dans le capital d’Apple, récemment renforcée.