Buffett voulait investir dans Uber, mais ne l'a pas fait

Alors qu'il a longtemps ignoré le secteur technologique, Warren Buffett et Berkshire Hathaway semblent avoir envisagé une participation dans Uber mais les négociations ont capoté. Ils détiennent déjà près de 240 millions d'actions Apple.

Tout pour Apple

Warren Buffett et Dara Khosrowshahi ont séparément confirmé à CNBC la tenue de discussions entre les deux groupes. Ils ont toutefois précisé que certains détails n'étaient pas exacts. A la question de savoir si les discussions pouvaient reprendre, Dara Khosrowshahi a répondu que "c'était toujours possible". Un porte-parole de Warren Buffett n'était pas disponible dans l'immédiat et un porte-parole d'Uber s'est refusé à commenter ces informations.