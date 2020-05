Burberry se distingue au sein du luxe (Débriefing actions européennes)

Les bourses européennes ont terminé en ordre dispersé, après une ouverture en baisse suite au recul des bourses asiatiques, inquiètes de nouvelles tensions politiques et sociales à Hong Kong, susceptibles d'envenimer un peu plus les relations entre la Chine et les États-Unis.

À Paris, le CAC 40 est resté inchangé après avoir abandonné jusqu'à 1,72% en début de séance. À Londres, le FTSE 100 a reculé de 0,37% et à Francfort, le DAX a gagné 0,07%. L'indice Euro Stoxx 50 a grappillé 0,02% et le Stoxx 600 est resté inchangé.

Les valeurs les plus exposées à Hong Kong, financières en tête, sont les plus affectées par le climat général, ce qui explique la sous-performance du marché londonien. Les banques HSBC et Standard Chartered et l'assureur Prudential ont perdu ainsi respectivement 4,99%, 2,43% et 9,29%.