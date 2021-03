Bye bye ING et Barco (Débriefing actions belges)

Pour sa dernière journée au sein du Bel 20, ING n'était pas à la fête. Sur le marché secondaire, une vague d'acquisitions à l'étranger a animé les échanges.

Lendemain de veille douloureux pour le Bel 20 . L'indice trentenaire depuis jeudi a abandonné 1,25% lors de la séance de ce vendredi pour repasser sous les 3.900 points et revenir quasiment au niveau affiché en début de semaine.

Les bancaires, à la fête depuis le début de l'année, ont pris le temps de souffler alors que la température est redescendue d'un cran sur le marché obligataire. KBC (-2,71% à 63,20 euros) et ING (-2,64% à 10,33 euros) ont toutefois vu les analystes d'HSBC remonter leurs objectifs de cours sur leurs titres. Le prix cible est à présent fixé à 78 euros pour le bancassureur de l'Avenue du Port et à 10,2 euros pour son rival néerlandais. ING et Barco (+0,39%) ont d'ailleurs quitté l'indice vedette du marché bruxellois ce vendredi. Ils seront remplacés lundi à l'ouverture par Elia et Melexis.

Umicore a également souffert. Le spécialiste des métaux non ferreux a lâché 4,52%, plus forte baisse du jour. Son titre, en repli de plus de 10% depuis le début de la semaine, a été sérieusement attaqué ces derniers jours avec l'arrivée en force de Volkswagen sur le marché de la batterie électrique.

UCB (+0,25%) était une des rares valeurs du Bel 20 à prendre du poids ce vendredi. Le groupe pharmaceutique a reçu le sésame "CE" pour l'ava Connect, un appareil d’injection électromécanique utilisé pour le traitement biologique en rhumatologie et en dermatologie.

WDP (+0,52%) et Colruyt (+1,23%) ont tenu compagnie à AB InBev (+0,60%) sur le podium des hausses du jour alors que les holdings Sofina (-0,35%), au rapport à la clôture, et GBL (-1,61%) ont perdu des plumes.

Hors Bel 20, les échanges avaient une couleur plutôt internationale. L'action Recticel (+3,37%) a été recherchée après l'annonce de l'acquisition d'une usine en Pologne par le spécialiste des matériaux isolants pour la construction.