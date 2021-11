CFE navigue et drague à vue

Avec un chiffre d’affaires en hausse (+6%) et un carnet de commandes historiquement haut, CFE devrait rapidement retrouver le niveau de flottaison d’avant-crise sanitaire.

Un carnet de commandes culminant à 6,3 milliards d’euros toutes activités confondues – très solidement porté par le pôle dragage (4,8 milliards) –, c’est un cap historique qu’il faudra pouvoir tenir contre vents et marées.

Mais confiante dans le résultat net qui se profile en fin d’exercice, la direction de CFE n’hésite pas à revoir à la hausse ses prévisions du trimestre dernier: "DEME vise une forte croissance de son chiffre d’affaires et de son résultat net par rapport à 2020. Et ceux de CFE Contracting devraient même atteindre un niveau proche de 2019", promet Fabien De Jonge, le directeur financier et administratif du groupe.