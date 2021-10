Ça gaze pour l'action Exmar

À Wall Street, les trois principaux indices de la cote perdaient du terrain à l'heure de la clôture en Europe. Le Nasdaq et sa forte pondération technologique étaient les plus à plaindre avec un repli de plus de 2%, conséquence notamment de la hausse des rendements obligataires.

Morrisons chute, Sainsbury's grimpe

Le spécialiste du transport maritime de gaz liquéfié, Exmar , a grimpé de plus de 6%, portant sa progression depuis le début du mois de septembre à un peu plus de 35%. Le cours de l'armateur anversois profite de la remontée des prix du gaz. Des prix qui ont atteint de nouveaux records en Europe et en Asie la semaine dernière. Plus les prix du gaz sont élevés, plus le coût du transport est cher. En outre, Exmar possède deux usines flottantes de regazéification et mettre en route ces installations devient plus rentable à mesure que le prix du gaz augmente.