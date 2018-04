Carlos Brito (AB InBev):"Nous sommes brasseurs, pas médecins"

À des actionnaires très diserts en assemblée, le président et le CEO d’AB InBev ont détaillé les politiques de dividende et de rémunération.

Assemblée générale animée mercredi chez AB InBev. Une fois n’est pas coutume, les actionnaires du premier brasseur mondial ont posé une quinzaine de questions au président Olivier Goudet et au CEO Carlos Brito. Ce qui ne les a pas empêchés d’approuver tous les points à l’ordre du jour, y compris l’augmentation de la rémunération du président du conseil: son fixe est passé de 150.000 à 187.500 euros tandis qu’il a reçu 7.500 stock options de plus qu’avant, soit 37.500 au titre de 2017.

"Notre objectif clé est d’attirer les meilleurs talents. Et nous opérons dans un marché très compétitif. Pour gagner, il faut disposer de la meilleure équipe. C’est ce que nous faisons. Notre concept de rémunération est basé sur la méritocratie", a souligné Olivier Goudet face à un actionnaire s’étonnant du niveau de rémunération du CEO. Ce dernier a notamment relevé que, selon la presse, il gagne 311 fois le salaire d’un employé moyen, alors que les autres CEO des sociétés du Bel 20 gagnent en moyenne 50 fois ce que touche l’employé type. De son côté, Carlos Brito a indiqué que ses collaborateurs en Belgique figurent parmi les mieux payés du marché.

"Nous sommes brasseurs, pas médecins", a par ailleurs répondu Carlos Brito à un actionnaire qui l’interrogeait sur les conclusions d’une étude publiée par la revue Lancet sur les méfaits "santé" de la bière. "On est tenu par la régulation", a-t-il ajouté tout en rappelant que le groupe contribue à des programmes de lutte contre l’abus d’alcool.

Dividende à croissance limitée

"Vous ne nous entendrez jamais expliquer le cours de Bourse car cela dépend de tellement de choses! Nous nous concentrons sur ce que nous pouvons contrôler." Carlos Brito CEO d'AB InBev

Plus sérieusement, plusieurs questions ont tourné autour du niveau d’endettement du groupe et du dividende. "Au rythme actuel, il vous faudra environ sept ans pour revenir à un ratio d’endettement net sur Ebitda de 2", a dit un actionnaire. Il est actuellement entre 4,7 et 4,8 fois l’Ebitda. "Notre objectif reste de le ramener à 2, a répondu Brito, comme avant. On veut garder de l’espace pour continuer d’investir dans nos marques, dans notre stratégie et dans notre désendettement. On ne mentionne pas le nombre d’années nécessaire, ni le rythme, mais notre passé montre qu’on tient nos engagements." Quant au dividende, "sa croissance sera modeste, s’il y en a une, ces prochaines années", a dit le CEO.

À un actionnaire s’étonnant du bas niveau du cours de l’action, il a répliqué: "Vous ne verrez jamais personne de la compagnie essayer d’expliquer son cours! Nous sommes optimistes pour cette société, qui n’a qu’un an, qui est neuve, mais vous ne nous entendrez jamais expliquer le cours de Bourse car cela dépend de tellement de choses! Nous nous concentrons sur ce que nous pouvons contrôler."

“Chasseur de coûts”

Un notaire participait à l’assemblée générale en tant qu’animateur, ce qui a suscité la curiosité d’un actionnaire. Celui-ci a fait observer que comme il s’agissait d’une assemblée ordinaire, la présence du notaire n’était pas nécessaire. Pourquoi une telle dépense d’argent? s’est-il interrogé. "Nous essayons d’organiser cette réunion de la manière la plus professionnelle possible, a répondu Olivier Goudet. Cela fait partie des meilleures pratiques d’avoir un notaire à l’assemblée générale, et nous maintenons dès lors cette habitude."

Le même actionnaire a déclaré que Carlos Brito avait pour surnom "chasseur de coûts", ce qui lui a attiré cette réplique de l’intéressé: "Chasseur de coûts? Il faut replacer cela dans son contexte. On aime se montrer efficace dans la compagnie car il en va de votre argent. C’est notre responsabilité. On ne cherche pas à être efficace pour l’efficacité, mais bien pour gagner plus d’affaires et pour créer plus de valeur pour nous tous."