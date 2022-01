Carrefour dopé par des rumeurs de rachat

Mercredi, les minutes de la Fed ont indiqué un marché du travail tendu et une inflation implacable qui pourrait obliger les États-Unis à banque centrale à relever ses taux d'intérêt plus tôt que prévu et à commencer à réduire l'ensemble de ses avoirs. "Quand vous regardez ce que les membres de la Fed ont dit dans les minutes du comité de politique monétaire de la Fed, vous constatez que ce n'était pas vraiment différent de ce que nous savions déjà" a indiqué Jeffrey Halley, analyste chez Oanda.