Ce hedge fund qui a le mieux profité de la crise en 2020...

La crise? Quelle crise? À l’heure de faire les comptes de cette année 2020 si particulière, plusieurs investisseurs chevronnés se frottent abondamment les mains. À commencer par William "Bill" Ackman, fondateur et CEO du fonds Pershing Square Capital Management .

Après plusieurs années de vaches maigres entre 2015 et 2019, le milliardaire américain de 54 ans a décidé d’appliquer sur son fonds de couverture ("hedge funds" en anglais) les mêmes méthodes qu’il utilise en tant qu’investisseur activiste. "Je suis devenu mon propre activiste", dira-t-il au Wall Street Journal. Et visiblement, cela marche! Son hedge fund enregistre l’une des meilleures performances du secteur pour la seconde année consécutive: +67,5% entre le 1er janvier et le 22 décembre 2020.