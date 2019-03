Ce que les marchés attendent

Les marchés n’attendent plus d’annonces officielles de banque centrale, après celles de la Réserve fédérale américaine cette semaine. Par contre, les statistiques publiées seront décortiquées avec attention alors que la parution d’indice PMI flash bien plus mauvais qu’attendu dans la zone euro au mois de mars a fait plonger le Bund allemand à dix ans en territoire négatif. Les investisseurs s’inquiètent d’un ralentissement de la tendance économique.

La publication, jeudi prochain, des chiffres définitifs du produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis pour le quatrième trimestre sera certes suivie, mais ce sont probablement surtout les statistiques sur l’inflation qui retiendront l’attention. " Il ne faudrait pas que nous ayons un effet de ciseaux avec des signes de ralentissement économique et une hausse de l’inflation ", s’inquiète Frédéric Rozier, conseiller en stratégie d’investissement chez Pictet AM.

Les marchés suivront également l’évolution du Brexit. Les vingt-sept chefs d’Etat et de gouvernement européens hors Royaume-Uni ont reporté jeudi la date du Brexit du 29 mars au 22 mai, si la Chambre des communes ratifie l’accord de retrait la semaine prochaine, et au 12 avril dans le cas contraire. Toutefois, en dépit des coups de théâtre à répétition, des votes successifs au Parlement et de la perspective toujours plus proche d’un Brexit sans accord, les investisseurs ne semblent pas s’émouvoir outre-mesure, car ils ont anticipé un report du Brexit.