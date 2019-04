Ce que les marchés surveillent

Il pourrait y avoir de gros mouvements sur les marchés si les résultats des enquêtes auprès des directeurs d'achat (PMI), attendus pour lundi et mercredi, signalaient la poursuite du ralentissement de l'activité en Chine, aux Etats-Unis et dans les économies de la zone euro. Dans leur version préliminaire, le 22 mars, ces indices étaient ressortis inférieurs aux attentes aux Etats-Unis comme en Europe, avec des conséquences spectaculaires sur les marchés obligataires. Vendredi, les intervenants de marché étudieront avec soin le rapport mensuel sur l'emploi et les salaires aux Etats-Unis que publiera le département du Travail.