Ce que nous enseignent les premiers résultats des sociétés en Europe

Les banques rassurent

Facteur rassurant par ailleurs, les résultats dévoilés par le secteur bancaire ont compté parmi les plus appréciés. Il y a bien eu l’une ou l’autre déception comme celle d’ABN Amro et RBS. Bien que dans le rouge, ceux de Deutsche Bank paraissent convaincre de plus en plus d’investisseurs sur la capacité de la première banque en Allemagne à redresser sa profitabilité. Son action a progressé de 100% depuis l’été dernier. D’autres institutions à l’instar de Crédit Agricole et de BNP Paribas ont réalisé leurs meilleurs bénéfices annuels depuis la crise financière de 2008. Le Stoxx 600 sectoriel qui suit l’évolution des cours de leurs actions est monté de 6,3% entre la fin janvier et aujourd’hui.