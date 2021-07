Ce que révèle Robinhood sur la folie des "meme stocks"

Les utilisateurs de Robinhood sont en moyenne âgés de 31 ans et plus de la moitié d’entre eux sont des débutants.

L'application de trading Robinhood a déposé publiquement son dossier en vue d’une prochaine IPO. Le document en dit long sur le profil de ses utilisateurs.

Un jeune investisseur de 31 ans qui scrute son smartphone environ sept fois par jour pour surveiller les performances de son premier compte-titre composé de cryptomonnaies en plus d’actions. Voilà, en substance, le profil type des clients de Robinhood.

18 millions d'utilisateurs La plateforme de trading Robinhood compte désormais plus de 18 millions d'utilisateurs.

La célèbre plateforme de trading américaine a officiellement déposé son dossier dans le cadre de son IPO attendue prochainement à Wall Street. Un dossier qui ne donne pas vraiment plus de détails sur l’opération en tant que telle ni sur son calendrier, mais qui fourmille d’informations intéressantes sur les utilisateurs de Robinhood.

Montée en puissance

On y apprend notamment que leur nombre dépasse désormais les 18 millions. Et que ce chiffre est monté crescendo avec la pandémie. Si le compteur tournait à moins de 300 nouveaux clients en décembre 2018, ils étaient plus de 2.000 au mois de mars dernier, dans la foulée d’une arrivée massive de nouveaux investisseurs particuliers sur les marchés.

Mais ce qui intéresse surtout, c’est ce que révèle le document sur les habitudes et le profil des utilisateurs de Robinhood. Des informations qui permettent de mieux cerner cette cohorte de petits investisseurs coalisés depuis le début de l’année autour du forum WallStreetBets de Reddit pour porter aux nues des actions comme celles du distributeur de jeux vidéo GameStop , de la chaîne de cinémas AMC Entertainment et d’autres "meme stocks" (ces actions dont la viralité rappelle celle des "memes", ces images frénétiquement partagées sur les réseaux sociaux).

Jeune, actif et très crypto

On apprend ainsi qu’à la date du 31 mars dernier, les utilisateurs de Robinhood étaient en moyenne âgés de 31 ans et que plus de la moitié d’entre eux sont des débutants qui ont ouvert leur premier compte-titre sur la plateforme entre 2015 et aujourd’hui. Une plateforme qu’ils consultent pas moins de sept fois par jour, ce qui en fait des utilisateurs plutôt actifs, notamment sur le front des cryptomonnaies.

11,6 milliards de dollars Les sommes investies sur Robinhood dans les cryptomonnaies totalisent 11,6 milliards de dollars.

Sur les quelque 80 milliards de dollars d’actifs mobilisés sur la plateforme, la grosse majorité, soit 65 milliards de dollars, est investie dans des actions, à quoi s’ajoutent 2 milliards dans des produits dérivés, comme les options. Si 7,6 milliards de dollars restent sous forme de cash, pas moins de 11,6 milliards concernent les cryptomonnaies, qui comptent donc pour une part importante des investissements.