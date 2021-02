Ce réseau social a rendu les investisseurs asiatiques gagas pour ses débuts en bourse

Nouvelle IPO folle à la Bourse de Hong Kong. Le rival du TikTok en Chine a vu son action tripler de valeur pour ses premiers pas en bourse.

Souvent inconnues du public belge, les applications chinoises et leurs performances boursières font tourner la tête aux investisseurs asiatiques. Dernier exemple en date, la plateforme d'échange de vidéos Kuaishou a levé 5,4 milliards de dollars lors de son entrée en bourse ce vendredi. La dernière fois qu'un groupe technologique avait fait mieux sur les marchés, c'était en mai 2019 et l'entreprise s'appelait Uber.

Vendredi, l'action Kuaishou, qui a fait ses premiers pas à 115 dollars de Hong Kong, a démarré en trombe. En cours de séance, le titre a bondi jusqu'à 200% pour toucher les 345 dollars de Hong Kong, avant de réduire légèrement la cadence et clôturer à 300 dollars de Hong Kong, soit une montée de 161%.

Pas mal pour un baptême boursier. Selon les calculs de l'agence Bloomberg, il s'agit même du deuxième meilleur début en bourse de l'histoire pour une société valorisée à plus d'un milliard de dollars.

Hong Kong, "the place to be"

Les étincelles produites par Kuaishou font dire aux suiveurs des marchés asiatiques que Bytedance, le groupe auquel appartient l'application TikTok, serait tenté d'introduire certains de ses actifs en Bourse de Hong Kong. Il faut dire que les règles en vigueur en Chine sont beaucoup plus sévères que sur la place hongkongaise, ce qui explique en partie l'engouement pour l'IPO de Kuaishou.

Parmi les nombreux records battus par le nouveau venu à la Bourse de Hong Kong, le nombre d'investisseurs particuliers ayant souscrit à l'offre du champion technologique est impressionnant. 1,4 million de petits porteurs se sont rués sur le titre Kuaishou, soit un Hongkongais sur cinq. Ils ont passé commande pour 1.260 milliards de dollars de Hong Kong (163 milliards de dollars américains). Un chiffre qui se rapproche des 1.300 milliards évoqués pour l'IPO avortée d'Ant Group, la fintech appartenant à Alibaba.

Cette dernière, très attendue sur les marchés, envisagerait à présent de procéder à une profonde réorganisation. Ant Group devrait scinder ses activités sur le crédit à la consommation.

Un remaniement qui donnera également un peu d'oxygène au milliardaire Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, qui avait provoqué le courroux de Pékin en critiquant la réglementation financière chinoise. Depuis lors, les régulateurs ont lancé une enquête sur des pratiques anticoncurrentielles présumées dans le secteur des technologies, avec un contrôle plus strict sur Ant Group, dont l'introduction en bourse a été suspendue à Shanghai et à Hong Kong et pourrait reprendre d'ici deux ans.