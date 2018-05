Celyad et Mithra ont la pêche, percée de Galapagos (+ Briefing actions)

• La tendance

Les principaux indices européens sont en hausse (sauf le Dax, Francfort étant fermée) ce lundi de Pentecôte, les tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis s’étant apaisées ce week-end. L’euro cède encore du terrain face au billet vert.

A sein du Bel 20, Galapagos prend 3%. Depuis le début du mois, la biotech a engrangé un gain de 13%. Suivent, loin derrière, AvH (+0,7%) et AB InBev (+0,5%). Solvay qui cote ex-dividende ce lundi est lanterne rouge (-0,9%). Aperam (-0,3%) lui tient compagnie.

Hors Bel 20, Celyad grimpe de plus de 5% poursuivant son rétablissement après son placement privé de la semaine dernière. Plus rien n’arrête Mithra (+3,9%). "Mithra pourrait très bien devenir le Bayer du futur", a déclaré son CEO ce week-end. Toujours dans les biotechs, MDxHealth s’adjuge 2,4% et Asit Biotech 2%.