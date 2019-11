Celyad flambe, Kiadis continue de grimper (débriefing actions belges)

Celyad a continué de flamber après la publication de ses résultats du troisième trimestre. Rien ne semble arrêter la progression de Kiadis Pharma. Tinc et VGP ont fait appel aux investisseurs.

La Bourse de Bruxelles a terminé dans le rouge en raison de craintes d'une nouvelle détérioration des relations entre les Etats-Unis et la Chine, après l'adoption par le Sénat américain d'un texte appelant à protéger les droits humains à Hong Kong, où les manifestants pro-démocratie font face à une répression. Ce vote a provoqué la colère du gouvernement chinois. Mais finalement, le Bel 20 a perdu à peine 0,03% à 3.896,19 points.

Les biotechs ont été privilégiées dans le contexte actuel. Galapagos , qui a reçu trois Lifestars Awards la veille pour le CEO, l'essai clinique et le deal de l'année, a gagné 2,21% . Argenx a pris 3,42% et termine en tête du Bel 20.

Parmi les baisses, les banques ont été particulièrement ciblées par les investisseurs. KBC a perdu 0,32%. KBW a pourtant relevé son objectif de cours à 71,1 euros contre 67,7 euros avant. La recommandation reste à "neutre". ING a reculé de 1,03%. Les SIR (sociétés immobilières réglementées) n'ont pas non plus résisté. Cofinimmo a lâché 0,6% et WDP 1,07%.