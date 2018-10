Celyad grimpe, avis de brokers sur Solvay et AB InBev (+Briefing)

Les marchés actions en Europe ont entamé la séance de jeudi dans le rouge sous la pression d'un mouvement global de hausse des taux souverains.

• La tendance

Les principales Bourses européennes ont ouvert en baisse jeudi matin, pénalisées par le mouvement global de hausse des taux souverains, lié aux anticipations de resserrement monétaire de la Fed et qui rend moins attractives les actions en général même s'il porte les valeurs financières en particulier.

L’euro est stable face au billet vert.

A Bruxelles, le Bel 20 se contractait de 0,19% vers 9h10, l’indice des valeurs cotées en continu suivant le même mouvement.

AB InBev qui a rebondi hier fait l’objet de prises de bénéfice (-1,5%). Engie et Colruyt cèdent respectivement 1,1% et 0,8%. ING et Ageas sont en tête des hausses avec des gains de 0,5%.

Hors Bel 20, la biotech Celyad grimpe de 8,3%. Elle a annoncé ce matin un accord exclusif avec Horizon Discovery Group, pour l’utilisation de sa technologie shRNA. Greenyard s’adjuge 3,4%. Kabouter Management a indiqué détenir une participation de 8,64%. Nyrstar avance de 2,7%.

Dans le bas du tableau, pointons EVS (-2%), Orange Belgium (-1,6%) et IBA (-1,3%).

• Le briefing actions

>Solvay : Exane BNP Paribas a entamé le suivi de la valeur avec une recommandation à "neutre" et un objectif de cours de 134 euros.

>AB InBev : Consumer Edge Research a relevé son objectif de cours à 111 euros contre 105 euros avant. La recommandation reste à "neutre ".

>Telenet : Exane BNP Paribas a réduit son objectif de cours à 41 euros contre 46 euros avant. La recommandation reste à "neutre".

>Ahold Delhaize : Raymond James a réduit son objectif de cours à 18,6 euros contre 20 euros avant. La recommandation reste à "sous-performer".

>Exmar encaisse 60 millions de dollars via un refinancement. Alors que le mastodonte flottant Caribbean reste au chômage, Exmar vend de plus en plus d’argenterie afin de générer des liquidités. Notre article.

>L'actionnaire de LeasePlan, le spécialiste du leasing automobile, va vendre des actions existantes. La société sera cotée à Bruxelles et à Amsterdam. Notre article.

>Celyad a conclu un accord exclusif avec Horizon Discovery Group, pour l’utilisation de sa technologie shRNA afin de générer la seconde plateforme allogénique de Celyad ne faisant pas appel à de l’édition du génome. Le communiqué.

>Celyad signale que des données cliniques et précliniques des produits candidats de son pipeline seront présentées durant la réunion annuelle de la SITC (Society for Immunotherapy of Cancer) qui se tiendra du 7 au 11 novembre 2018 à Washington D.C. Le communiqué.

>La société immobilière Atenor a annoncé la location de 2003 m² de City Dox, un quartier le long du canal de Bruxelles, à IWG. Le montant n'a pas été dévoilé. Le communiqué.

>Kabouter Management a indiqué détenir une participation de 8,64% dans Greenyard .