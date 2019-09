Celyad lève 20 millions de dollars via son offre globale

La biotech Celyad , spécialisée dans le développement des thérapies cellulaires CAR-T, annonce ce jeudi avoir fixé le prix de son offre globale portant sur 2 millions d'actions ordinaires, réparties en 1.717.391 actions ordinaires émises sous forme d'American Depositary Shares (ADS) aux États-Unis, au Canada et dans certains pays hors Europe au prix de 10 dollars par ADS ("L’offre Américaine”), et 282.609 actions ordinaires en Europe et dans certains pays en dehors des États-Unis et du Canada dans le cadre d'un placement privé concomitant au prix de 9,08 euros par action (le "Placement privé européen" et, avec l'offre américaine, "l'Offre globale"), soit une décote de plus de 25% par rapport au cours de clôture de mardi (12,18 euros par action).