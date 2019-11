Celyad plein de cash, Umicore divise les analystes (Débriefing actions belges)

Celyad bondit à nouveau après avoir reçu de nouveaux subsides de la Région wallonne. Umicore reçoit un avis négatif de Bank of America/Merrill Lynch et Citi.

La Bourse de Bruxelles a hésité, comme les autres places européennes, après des indicateurs contradictoires sur l'activité du secteur privé en France et les résultats des enquêtes Markit auprès des directeurs d'achats de la zone euro, qui montrent une baisse inattendue de la croissance de l'activité dans le secteur privé en novembre. Le Bel 20 a pris 0,13% à 3878,93 points.

Barco a gagné 1,22%. Le groupe spécialisé dans l'imagerie a annoncé la signature de contrats avec six nouveaux partenaires de la région Asie-Pacifique pour sa solution d'intégration vidéo en salle d'opération Nexxis.

Aperam a profité du rebond des valeurs cycliques en Europe. Le titre a pris 2,31% et signe la meilleure progression du Bel 20. Les banques n'ont pas souffert de la chute des rendements obligataires européens après les enquêtes Markit. KBC a fini quasi stable et ING a progressé de 1,33%. Le broker canadien RBC a relevé son objectif de cours sur le titre à 14 euros contre 13,5 euros précédemment.

Umicore a perdu 3,92%. Deux courtiers ont émis un avis négatif sur le titre. Bank of America/Merrill Lynch a abaissé à "neutre" sa recommandation contre "acheter" précédemment. Citi a relevé son objectif de cours à 40 euros contre 29 euros auparavant. Mais l'analyste Mubasher Chaundry, qui a une recommandation à "neutre" sur le titre, estime que la visibilité pour le marché des batteries automobiles reste faible.

Sur le marché élargi, Celyad a repris sa hausse (+5,50%). La biotech a reçu 8,5 millions d'euros de subsides et financements non-dilutifs de la Région Wallonne. "A la fin septembre, Celyad disposait de 44,6 millions d'euros en cash et équivalents. La société estime qu'elle possède suffisamment de moyens financiers pour tenir jusqu'à la mi-2021, et ce avant les 8,5 millions reçus" relèvent les analystes de Kepler Cheuvreux.