Celyad sous pression (+Briefing actions)

Les marchés européens ont reviré à la baisse dans l'après-midi.

• La tendance

En hausse dans la matinée, la Bourse de Bruxelles a ensuite viré à la baisse dans l’après-midi, dans la foulée de l’ouverture en repli de Wall Street. L’indice Bel 20, qui était monté jusqu’à 4.144,31 points un peu plus d’une heure après le début des transactions, a clôturé avec un repli de 0,20% à 4.103,63 points.



Parmi les plus forts reculs dans le Bel 20, UCB accuse une perte de 1,42% à 69,20 euros. Le groupe biopharmaceutique a annoncé la création d’une spin-out qui va se consacrer au développement de traitements innovants contre les troubles cognitifs, au premier rang desquels figure la maladie d’Alzheimer.



Du côté des actions qui ont réussi à garder la tête hors de l’eau, Ageas a gagné 0,49% à 42,75 euros. L’assureur a annoncé que le 16 mars 2018, la Cour d’appel d’Amsterdam organisera une audience publique dans le cadre de la procédure visant à rendre contraignant l’accord de transaction révisé et modifié du 12 décembre 2017. Le titre de la meilleure performance dans le Bel 20 revient à Ontex qui a rebondi de 2,18% à 24,34 euros.

En dehors du Bel 20

Gimv a gagné 0,19% à 51,60 euros. Le groupe de capital-investissement a acquis auprès de Normandie Capital Investissement, Initiative et Finance et Volney Développement, le Groupe France Thermes.

L’opérateur immobilier Wereldhave qui a publié ses résultats pour 2017, a indiqué avoir l’intention de distribuer un dividende brut d’un montant inchangé de 5,10 euros (3,57 euros nets). Il propose la possibilité d’un dividende optionnel en actions nouvelles. Cette option doit cependant encore être approuvée par le conseil d’administration. Son action a pris 0,44% à 91,40 euros.

• Le briefing actions

UPDATE

>Celyad espérait trouver un partenaire pour développer ce qui pouvait l'être encore du C-Cure un produit visant des affections cardiaques. Elle semble avoir renoncé à ce projet. Notre article.

>Kinepolis Group poursuit son expansion au Canada avec l'ouverture prochaine de deux nouveaux cinémas à Saskatoon et Calgary. Le communiqué.

>Wereldhave Belgium: Degroof Petercam a réduit son objectif de cours à 101 euros contre 105 euros avant. La recommandation reste à "accumuler".

>Le groupe belge UCB externalise, au sein de Syndesi Therapeutics, une spin-out créée à Louvain-la-Neuve, une nouvelle classe de molécules centrée sur les troubles neurologiques. Notre article.

>Ageas signale que le 16 mars prochain, la Cour d'appel d'Amsterdam organisera une audience publique dans le cadre de la procédure visant à rendre contraignant l'accord de transaction révisé et modifié du 12 décembre 2017. Notre article.

>AB InBev: Morningstar a relevé sa recommandation à "acheter" contre "conserver" avant. L'objectif de cours est fixé à 105 euros.

>BlackRock a franchi, à la hausse, le seuil de 5% dans le capital de Solvay et détenait, à la date du 26 janvier, une participation de 5,06%.

>Ontex:

*Berenberg a réduit son objectif de cours à 33 euros contre 35 euros avant. La recommandation reste à "acheter".

*Goldman Sachs a réduit son objectif de cours à 26 euros contre 28 euros avant. La recommandation reste à "neutre".

>Roularta Media Group (RMG) a finalisé la vente à De Persgroep de sa participation de 50 % dans Medialaan. Après l’approbation de l’Autorité belge de la Concurrence, plus rien n’entravait la transaction. La vente à RMG de la participation de 50 % dans Mediafin par De Persgroep doit encore être approuvée par l’Autorité belge de la Concurrence.

>Euronext : Credit Suisse a relevé son objectif de cours à 62 euros contre 54 euros avant.

>Gimv associé au Président et au top management du Groupe, a acquis auprès de Normandie Capital Investissement, Initiative et Finance et Volney Développement, le Groupe France Thermes. L’investissement actuel et les engagements pris par Gimv ont pour objectif de poursuivre le développement des resorts thermaux existants et sa politique d’expansion et d’acquisition active. Le communiqué.

>Bank of America a franchi, à la baisse, le seuil de 10% dans le capital de TiGenix à la date du 23 janvier.

>Cormorant Asset Mananagement a franchi, à la baisse, le seuil de 5% dans le capital de TiGenix à la date du 19 janvier.

>A tenir à l’œil ce jeudi.

Zone euro. Indicateur PMI janvier à 10h.

USA. Indicateur ISM industrie janvier à 16h. Résultats. Alphabet, Amazon, Amgen, Apple, UPS, DowDuPont, Visa.