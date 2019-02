Cette semaine sur les marchés

Les volumes de transactions risquent d’être faibles sur les marchés d’actions ce lundi. Pourquoi? Et pour la suite de la semaine?

Mardi , l’indice ZEW, qui mesure le sentiment économique chaque mois, sera publié pour le mois de février. Des résultats d’entreprise sont également attendus ce jour-là. Danone, HSBC et Walmart annonceront leurs chiffres.

Mercredi, ce sera au tour de Vallourec, Glencore, Lloyd Banking, Air France-KLM et, à Bruxelles, de Leasinvest Real Estate, Qrf et Aedifica. Le compte-rendu de la réunion du comité de politique monétaire datant du 29 et 30 janvier de la Réserve Fédérale américaine sera publié le même jour. La banque centrale, à l’issue de cette réunion, s’était déclarée patiente pour ses futures hausses de taux d’intérêt, qu’elle avait laissé inchangés.