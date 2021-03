Changement chez Galapagos (débriefing actions belges)

Seuls Elia , Aperam et UCB ont terminé sur un gain au sein de l'indice, avec une progression de 0,33%, 0,6% et 0,96% respectivement.

Les biotechs ont de nouveau été chahutées. Galapagos a signé la pire performance du Bel 20 ce jeudi, avec un recul de 3,38%. Bart Filius a été nommé au poste de président et de directeur opérationnel de la biotech (COO). Le PDG Onno van de Stolpe conservera la supervision des activités de recherche et développement, tandis que Bart Filius assumera la responsabilité du développement commercial, de la stratégie commerciale, des finances, des ressources humaines et d'autres opérations commerciales. De son côté, argenx a lâché 0,82%.