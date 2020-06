Chasse aux bonnes affaires à Wall Street, qui rebondit

La Bourse de New York a clôturé en hausse vendredi, les chasseurs de bonnes affaires étant revenus sur le marché après l’effondrement de la veille. Le Dow Jones a gagné 1,90% à 25.605,54 points. Le Nasdaq a pris 1,01% à 9.588,81 points. Le S&P 500 a avancé de 1,31% à 3.041,31 points. Malgré ce rebond du jour, les trois indices ont subi leur plus forte baisse hebdomadaire en pourcentage depuis plus de deux mois.

L'indication par la Réserve fédérale en milieu de semaine d'un long chemin vers la reprise et la hausse des cas de Covid-19 aux États-Unis a fait baisser l'optimisme des investisseurs quant à un rebondissement économique rapide. Côté valeurs, la société Adobe, détentrice des logiciels comme Photoshop et Illustrator, a progressé après avoir enregistré un bénéfice trimestriel meilleur que prévu, grâce à la forte demande pour ses logiciels cloud. Du côté des valeurs technologiques, Facebook a pris 1,85%, Apple 0,86%, Google 0,79% et Microsoft 0,79%. A l’inverse, Intel a perdu 0,62% et Amazon 0,51%. Boeing a noté la meilleure performance du Dow, prenant 11,48%. Walmart a, lui, perdu 2%.