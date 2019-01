Chiffre d'affaires moins corseté que prévu chez Van de Velde mais bénéfice attendu sous pression

La société basée à Schellebelle indique que ce chiffre d’affaires est "conforme aux attentes" . À la fin du mois d’août, lors de la publication de ses résultats semestriels, il avait en effet indiqué s’attendre à "une faible diminution du chiffre d’affaires sur une base comparable". Effectivement, à périmètre comparable, c’est-à-dire en faisant abstraction des effets saisonniers qui influencent les ventes, le chiffre d’affaires a limité son recul à 1,2%, à 203 millions d’euros. Si on fait en plus abstraction des effets de change qui ont affecté négativement les résultats, le repli est d’à peine 0,2%, indique l’entreprise.

Van de Velde a même dépassé les espérances de KBC Securities. Dans une note publiée jeudi, le courtier a calculé qu’au deuxième semestre, le chiffre d’affaires du détenteur des marques Marie Jo, PrimaDonna et Andres Sarda a atteint 94,3 millions d’euros, soit une progression de 0,65%. KBC Securities avait tablé sur 91,6 millions et voyait le chiffre d’affaires annuel à 202,5 millions d’euros. Étant donné que ce dernier a atteint 205,2 millions, KBC Securities a décidé de revoir à la hausse son modèle d’évaluation de Van de Velde. Le courtier voit désormais l’action atteindre 29 euros d’ici un an, contre un objectif de cours de 26 euros précédemment. La recommandation est maintenue à "conserver".