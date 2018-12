Chute attendue des IPO. Mais Pinterest et Uber devraient booster les chiffres

Pourquoi cette chute des IPO? À cause du ralentissement de la croissance mondiale et de la volatilité sur les marchés, qui impactent les valorisations des sociétés souhaitant entrer en Bourse.

→ Lyft et Uber ont coup sur coup déposé ce mois-ci des documents à la Securities and Exchange Commission (SEC), en vue d'une cotation en 2019.

→ Le site de partage de photos Pinterest préparerait en effet activement une entrée en Bourse pour l'an prochain, selon le Wall Street Journal.

→ L'application de partage de documents Slack et Levi Strauss, le fabricant de jeans fort, sont aussi attendus, de même que des fintechs, comme Robinhood et son application de trading gratuit. Ou encore le producteur de viande végétale Beyond Meat.

→ Certaines sociétés chinoises sont aussi intéressées, comme les courtiers en ligne Futu Securities et Tiger Brokers.