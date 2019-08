Chute de Roularta après ses résultats, CFE se distingue (Débriefing actions belges)

La Bourse de Bruxelles a chuté au lendemain d'un rebond inespéré. Les craintes sur la croissance économique ont pris le pas sur les avancées commerciales après des statistiques décevantes en Allemagne et en Chine. Le Bel 20 a reculé de 1,85% à 3454,20 points. Depuis son sommet du 16 avril, il a perdu plus de 10%, ce qui signifie qu'il est entré en correction.

Les valeurs cycliques de l'indice ont souffert. Aperam a lâché 4,49%, Umicore 3% et Solvay 2,68%. Les valeurs bancaires sont également affectées par le recul de la tendance, et par l'inversion de la courbe des taux américains, qui anticipe une récession aux Etats-Unis. KBC a perdu 1,69% et ING 2,87%. Kepler Cheuvreux a réduit son objectif de cours sur le titre ING à 11,3 euros contre 12 euros avant. La recommandation reste à "acheter".