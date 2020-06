Chute historique d'Exmar (+ débriefing actions belges)

La Bourse de Bruxelles a terminé la semaine sur une note négative. Quelques rares actions ont gardé la tête hors de l'eau au sein du Bel 20. De son côté, Exmar a perdu plus d'un tiers de sa valeur.

L'indice phare de la Bourse de Bruxelles a évolué à contre-tendance pendant toute la séance, plombé notamment par ses valeurs bancaires ING (-3,57% à 6,02 euros) et KBC (-2,62% à 50,52 euros). Le Bel 20 a ainsi effacé une bonne partie de ses gains de la veille et a clôturé sur un repli de 1,56% à 3.304,54 points.

Hors Bel 20, Exmar a essuyé la pire séance de son histoire, dégringolant de 39,57% à 2,41 euros. Le groupe de transport maritime a fait savoir jeudi soir que l'un de ses clients, le groupe argentin YPF, qui loue l'usine à gaz flottante à long terme Tango FLNG, affirme ne pas être en mesure de faire face à ses obligations de paiement en raison de la crise du coronavirus. Et ce, depuis la mi-mars. Rappelons que la location du navire a représenté 36% de l'Ebitda d'Exmar au premier trimestre 2020. "Compte tenu de l'importance du Tango FLNG dans la valorisation d'Exmar, nous allons revoir notre scénario d'investissement", a réagi Bart Cuypers, analyste de KBC Securities.

La société spécialisée dans les préparations pharmaceutiques Fagron (-3,39% à 19,11 euros) a prolongé de deux ans sa collaboration avec Alliance Healthcare aux Pays-Bas. "Après avoir perdu des accords-cadres similaires avec les deux plus grands grossistes néerlandais Mosadex et Brocacef, cette annonce est une petite victoire pour Fagron", indique Stijn Demeester, analyste chez ING. Il signale au passage que nous avons peu d'informations sur les termes du contrat. "Nous pensons qu’il est raisonnable de supposer qu’une concurrence accrue entraînera une pression sur les prix et les marges".