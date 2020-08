Chute pour Aegon et Thyssenkrupp (Débriefing actions européennes)

Au final, le CAC 40 de la Bourse de Paris a perdu 0,61% à 5.042,38 points. Le Dax allemand a lâché 0,50%. À Londres , le recul des indices était plus marqué (-1,50%), notamment en raison de plissement des valeurs pétrolières et des grands banques britanniques.

À Amsterdam (-0,89%), ce sont les comptes d' Aegon qui ont plombé l'ambiance. L'assureur néerlandais n'a pas atteint ses objectifs financiers au premier semestre et a revu sérieusement à la baisse ses ambitions pour le reste de l'année. Le titre d'Aegon a chuté de plus de 15% sur le marché amstellodamois, ce qui porte sa cabriole depuis le premier janvier à près de 40%.

Thyssenkrupp a aussi fait les frais d'un rapport financier chaotique. Son action a glissé de plus de 16%, la plus forte baisse du Stoxx 600, après avoir dit prévoir une perte annuelle d'un milliard d'euros pour sa division sidérurgie, que le conglomérat allemand sera contraint de remanier, à moins qu'il ne décide de la vendre.

Autre baisse notable en Europe, Carlsberg a cédé 5,79% à la Bourse de Copenhague. Le troisième brasseur mondial derrière AB InBev et Heineken s'attend à une baisse de 10% à 15% de son bénéfice d'exploitation annuel, alors que les restrictions mises en œuvre contre la pandémie de Covid-19 vont pénaliser les ventes au second semestre dans ses marchés clés que sont la Chine et l'Europe de l'Ouest.