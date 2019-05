Citi bouscule Proximus | Des biotechs grimpent | Une valeur ex-coupon (+Briefing)

• Euronext Bruxelles

Proximus accuse un très net repli (-3,4%). Citi, qui recommandait un achat de la valeur, a revu son conseil à "neutre". Trois autres actions perdent plus d’un pourcent: Umicore (-1,7%), ING (-1,4%) et Solvay (-1,3%).

>Be The Match BioTherapies et Kiadis ont annoncé une collaboration stratégique pour soutenir l'évaluation clinique d'un produit de thérapie cellulaire innovant susceptible de rendre les greffes de cellules souches hématopoïétiques haplo-identiques plus sûres et plus efficaces pour les patients. Le communiqué.