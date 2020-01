Citi craint pour le dividende de Renault (débriefing actions européennes)

Les principaux indices actions en Europe ont clôturé en nette baisse ce jeudi, plombés notamment par les craintes autour de la propagation du virus chinois et de ses possibles conséquences sur l'économie mondiale. "Le nombre de personnes infectées et le nombre de pays touchés par le virus augmentent encore et les investisseurs s'inquiètent de plus en plus du fait que la croissance mondiale pourrait être pénalisée", souligne Fiona Cincotta, analyse chez City Index."Les investisseurs ne sont pas prêts à prendre des risques tant qu'ils n'y voient pas plus clair sur l'évolution de la situation".