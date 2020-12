Citi n'est plus fan d'AB InBev | Un "shorteur" se renforce en Telenet | Deux SIR ex-coupon (+Briefing)

Aperam et Umicore sont lanternes rouges du Bel 20 avec des replis de 1,6%. ING abandonne 1,5% et Telenet 1,4%. Un vendeur à découvert a renforcé sa position sur le groupe de télécoms.

Hors Bel 20, on notera les belles résistances de Vastned Retail (+2,4%), de Bone Therapeutic s (+2,3%) et de Greenyard (+2,2%).

Dans le bas du tableau, on trouve Avantium (-1,8%), Asit (-1,8%) et Nyrstar (-1,6%).

Le briefing actions belges

>GBL a reçu une notification de transparence dont il résulte qu’au 30 novembre 2020 Gérald Frère, Ségolène Gallienne, Stichting Administratiekantoor Frère-Bourgeois, The Desmarais Family Residuary Trust et Parjointco Switzerland détiennent 28,23 % du capital et 48,63 % des droits de vote de GBL.