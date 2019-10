Citigroup s'interroge: Proximus pourra-t-il maintenir son dividende?

Citigroup prévoit des dépenses d'investissement en capital plus élevées pour le groupe belge dans les mois à venir. D'après la note de la banque américaine, relayée par l'agence Bloomberg, Proximus pourrait devoir accélérer ses investissements dans la fibre optique pour pouvoir continuer à rivaliser avec Telenet , qui a amélioré son réseau.

Ratio de distribution élevé

Certains analystes préfèrent rester à l'écart du marché belge des télécoms à cause du risque d'y voir débarquer un jour un nouvel acteur qui accentuerait la concurrence.

La concurrence s'est accrue sur le marché belge, estime encore Citigroup pour justifier la réduction de sa recommandation sur Proximus. De plus, estime la banque américaine, le plan de transformation numérique du groupe belge semble exposé à des risques, à cause du départ de l'ex-patronne de Proximus, Dominique Leroy, et de la pression des syndicats dans ce dossier.