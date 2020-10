Claque historique pour Cineworld (débriefing actions étrangères)

Le vert était de mise sur l'ensemble des marchés européens ce lundi. Les informations sur l'amélioration de l'état de santé de Donald Trump ont rassuré les investisseurs, bien que de nouvelles restrictions en Europe ont rappelé à tout le monde que la crise sanitaire est loin d'être totalement sous contrôle. En cours de séance, les chiffres plutôt faiblards des indices PMI des services et composites européens sont en outre venus confirmer que la reprise économique restait fragile.

Sur le marché parisien, le feuilleton Suez-Veolia a encore agité la cote, et cette fois en défaveur de Suez. Engie devait se positionner ce lundi et décider s'il acceptait ou non de vendre à Veolia ses 29,9% de parts détenues dans Suez, mais en cours de séance le fonds Ardian, un temps pressenti pour déposer une contre-offre, a jeté l'éponge, ce qui a plombé le cours de Suez (-4,17%). Veolia a de son côté lâché 0,97%.