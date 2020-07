Claque pour Barco | "Achetez Xior" | Un "shorteur" se renforce sur Euronav (+Briefing)

Retour de la prudence, ce jeudi matin, sur les marchés européens dans un climat alourdi par les inquiétudes liées à la détérioration des relations entre les Etats-Unis et la Chine.

Les principales bourses européennes ont ouvert en repli ce jeudi matin dans un climat alourdi par les inquiétudes liées à la détérioration des relations entre les Etats-Unis et la Chine, dont les dernières statistiques témoignent d'une reprise économique inégale.

Au sein du Bel 20, Barco chute de 10% dans la foulée de résultats semestriels inférieurs aux attentes. AB InBev perd 2% et Galapagos 1,8%. Colruyt , pour sa part, cède 1,1%.

Les bancaires tirent leur épingle du jeu. ING et KBC s’adjugent 0,5%.

Hors Bel 20, les replis les plus marqués sont le fait d’ IBA (-1,4%), Kiadis (-1,3%) et Qrf (-1,3%).

MDxHealth (+2,9%), Balta (+2,7%) et Acacia (+2,5%) figurent dans le haut du tableau.

Le briefing actions belges

>Les résultats de Barco inférieurs aux attentes. Frappé par la crise sanitaire, Barco a vu ses ventes se contracter de 18% au premier semestre et son Ebitda chuter de près de 40%. Une tendance plus négative que celle anticipée par les analystes. Notre article .

> WDP et la BERD ont conclu un financement de 150 millions d’euros pour soutenir la croissance de WDP en Roumanie. Le communiqué.

> Xior : ABN Amro a entamé le suivi de la valeur avec une recommandation à "acheter" et un objectif de cours de 58 euros.

>A tenir à l’œil ce jeudi. Belgique. Résultats de Wereldhave Belgium et Vranken après bourse. Zone euro. Balance commerciale mai 11h. Décision de la BCE sur ses taux 13h45. USA. Commerce de détail juin 14h30. Demandes d’allocations de chômage 14h30. Confiance des consommateurs juillet 16h. Résultats : Bank of America, Johnson & Johnson, Morgan Stanley et Netflix.