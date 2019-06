Cofinimmo et Nyrstar suspendues | AB InBev souffre (+Briefing)

• Euronext Bruxelles

AB InBev poursuit son mouvement de repli (-0,8%) entamé la veille et se retrouve en dernière position. Elle est suivie par Ontex (-0,6%) et Galapagos (-0,7%).

Ageas et Aperam emmènent les valeurs haussières avec des gains de 0,7%.

Pour Sequana Medical et Genkyotex, en revanche, c’est plus compliqué avec des reculs respectifs de 1,8% et 1,3%.