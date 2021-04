Coinbase flambe pour ses débuts en bourse

Coinbase était évaluée à un peu moins de 6 milliards de dollars pas plus tard qu'en septembre dernier, mais a augmenté parallèlement à l'envolée du bitcoin cette année, qui a pris plus de 118%. Le Bitcoin, la cryptomonnaie la plus grande et la plus connue au monde, a atteint un record de plus de 63.000 dollars mardi, portée par l’entrée en Bourse de Coinbase.