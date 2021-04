Coinbase, une introduction très attendue sur le Nasdaq

Avec une valorisation estimée entre 70 et 90 milliards de dollars, la plateforme Coinbase sera la plus grosse opération sur le Nasdaq depuis Facebook en 2012.

Annoncée, puis reportée, la cotation directe de Coinbase va enfin démarrer mercredi sur le Nasdaq. Pour la bourse électronique, l'opération représente un événement de taille. Valorisée entre 70 et 90 milliards de dollars, l'une des plus grandes plateformes de transactions en cryptomonnaies signera la plus grosse introduction sur le Nasdaq de l'année. Il faut remonter en 2012 avec l'arrivée de Facebook en bourse pour retrouver un tel montant.

Lire aussi | Palantir, une introduction en bourse pas comme les autres

Coinbase a prélevé en moyenne 0,46% sur la valeur en dollars du bitcoin ou de l'ether acheté ou vendu sur sa plateforme en 2020 au premier trimestre.

Coinbase constitue aussi la première plateforme de négociation de cryptomonnaies à se faire coter en bourse. Selon le site Coinmarketcap, elle traite par jour 2,58 milliards de dollars en devises virtuelles. Elle propose 58 cryptomonnaies différentes, dont le bitcoin. Elle se place loin derrière la première plateforme de négociation de devises virtuelles, Binance. Celle-ci traite par jour, selon Coinmarketcap, 33,94 milliards de dollars de transactions. Elle autorise le négoce de plus de 1.000 cryptomonnaies différentes.

Une valorisation qui dépasse celle des bourses cotées

La valorisation de Coinbase dépasse de loin celle des bourses américaines cotées comme le Nasdaq ou l'IntercontinentalExchange (ICE), qui détient le New York Stock Exchange. Le Nasdaq affiche une capitalisation boursière de 25,72 milliards de dollars et l'ICE de 66, 27 milliards de dollars. Des analystes ont relevé dans le rapport déposé par la plateforme de cryptomonnaies auprès de la Securities and Exchange Commission pour sa cotation directe, que Coinbase a prélevé en moyenne 0,46% sur la valeur en dollars du bitcoin ou de l'ether acheté ou vendu sur sa plateforme en 2020 au premier trimestre. À titre de comparaison, l'ICE et le Nasdaq demandent chacun 0,01 % pour chaque transaction en titre sur leur plateforme. Autrement dit, Coinbase dégage une marge de commissions cinquante fois supérieure aux bourses d'actifs traditionnels.

Des concurrents comme Gemini, Kraken, Binance... pourraient abaisser leurs tarifs pour conquérir des parts de marché. David Trainer Analyste chez New Construct

Toutefois, des analystes estiment que les frais de transactions sur les plateformes de cryptomonnaies devraient diminuer dans le futur sous l'impact de la concurrence. "Des concurrents comme Gemini, Kraken, Binance... pourraient abaisser leurs tarifs pour conquérir des parts de marché" indique David Trainer, analyste chez New Construct. Il prédit aussi que des courtiers en ligne pourraient se lancer dans la négociation de cryptomonnaies.

Un excès de valeur?

En 2018, Coinbase était valorisé à 8 milliards de dollars sur le marché privé du Nasdaq. Il y a quelques jours, sa valeur s'élevait à environ 90 milliards de dollars sur le même marché. David Trainer estime que si la société atteint 100 milliards de dollars de capitalisation boursière, elle devra dégager un chiffre d'affaires de 21, 3 milliards de dollars. En 2020, la plateforme avait indiqué un chiffre d'affaires de 1,3 milliard de dollars, mais elle a précisé qu'au premier trimestre de cette année, elle avait vu ses revenus grimper à 1,8 milliard de dollars.

90 milliards de dollars La valorisation boursière de Coinbase se situerait entre 70 et 90 milliards de dollars, un niveau déjà jugé excessif par les analystes.

En outre, pour atteindre 21,3 milliards de dollars de revenus, selon les calculs du magazine Fortune, Coinbase devrait comptabiliser pour 17.000 milliards de dollars de transactions en bitcoin et autres cryptomonnaies sur un an. Un tel montant transformerait la plateforme en marché le plus important au monde, devant le marché des changes (où plus de 6.600 milliards de dollars sont échangés chaque jour). Rappelons aussi que la capitalisation boursière du marché des devises virtuelles vient de dépasser 2.000 milliards de dollars.

Autrement dit, un investissement dans Coinbase demeure risqué. Tout comme un investissement dans les cryptomonnaies d'ailleurs. Nul doute que l'entrée en bourse de Coinbase sera scrutée.