Colruyt a pesé sur le Bel 20 (débriefing actions belges)

Galapagos a grimpé de 3,84%. La biotech profite d'un effet de rattrapage depuis le début de la semaine. De lundi à jeudi, l'action avait déjà repris plus de 4% après avoir plongé de près de 15% au cours des six semaines précédentes. En cas d'aversion au risque sur les marchés, le secteur biotech est l'un de ceux qui souffrent le plus à cause du niveau élevé d'incertitudes qui entourent le développement de traitements médicaux.