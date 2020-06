Colruyt boit la tasse | Avis de brokers sur UCB et AB InBev | Atenor sollicite ses actionnaires (+Briefing)

Malgré des tensions géopolitiques en Asie et des craintes de reprise de la pandémie, les marchés européens ont ouvert en hausse ce mercredi matin.

Barco , pour sa part, est en tête des hausses (+2,4%). Le groupe a annoncé la signature d’un contrat pour des cinémas en Arabie Saoudite. Il est suivi par Galapagos (+1,8%), KBC (+1,5%) et Cofinimmo (+1,3%).

Hors Bel 20, Atenor qui lance une augmentation de capital avec droits de préférence recule légèrement (-0,3%). Les replis les plus sensibles sont le fait de Wereldhave Belgium (-3,2%) et de Bone Therapeutics (-1,5%).

Dans le haut du tableau, pointons les gains d’ Accentis (+3%), de Van de Velde (+2,5%) et d’ Avantium (+2,4%).

• Le briefing actions belges

>Résultats en hausse et part de marché en baisse pour Colruyt . Le premier distributeur belge a clôturé son exercice décalé sur une progression sensible de ses bénéfices opérationnel et net. Sa présence sur le marché a par contre reculé durant la crise du Covid-19. Notre article.