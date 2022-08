Colruyt en tête du Bel 20 | Avis de broker sur VGP | Agfa et IBA en forme (+Briefing)

Hors Bel 20, Agfa grimpe de 4,2% après l’annonce de la vente de sa plus grosse division. IBA , qui a vendu un Cyclone IKON, prend près de 4%. Econocom progresse de 2,7% et CFE de 2,3%.

Briefing actions belges

>IBA signé un accord de collaboration avec Chengdu New Radiomedicine Technology (CNRT) pour l'installation d'un Cyclone IKON à Chengdu, en Chine. CNRT est un fabricant et fournisseur chinois d'isotopes médicaux utilisés pour le diagnostic et la thérapie en oncologie. Le prix usuel pour l'utilisateur final d'une solution Cyclone IKON se situe entre 15 et 20 millions d’euros. Le communiqué.